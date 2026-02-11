Η ερωτική σχέση που συζητάει η Γερμανία: 70χρονος δισεκατομμυριούχος πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
Γερμανία Έρικ Σμιντ Νταβός Bild Μοντέλο Κόρη Βαυαρία

Η ερωτική σχέση που συζητάει η Γερμανία: 70χρονος δισεκατομμυριούχος πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

Ο Έρικ Σμιντ είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google με περιουσία που ξεπερνάει τα 54 δισ. δολάρια - Η Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ είναι κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Μάρκους Σόντερ

Η ερωτική σχέση που συζητάει η Γερμανία: 70χρονος δισεκατομμυριούχος πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία δημοσίευμα της Bild σύμφωνα με το οποίο ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, έχει ερωτική σχέση με ένα 27χρονο μοντέλο που είναι και κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Η Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ που ζει και εργάζεται για το διδακτορικό της στη Νέα Υόρκη, εθεάθη μαζί με τον Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Ποια είναι η γυναίκα που εμφανίστηκε στο πλευρό του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έρικ Σμιντ και τώρα γοητεύει όλη την Αμερική;» έγραψε η Bild.



Πηγή κοντά στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google δήλωσε στην New York Post ότι, ενώ η Μπουρκάντ ήταν όντως μέλος της συνοδείας του Σμιντ στο Νταβός, «πρόκειται απλώς για φιλία, όχι για σχέση». «Η Γκλόρια-Σοφι, που είναι κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας Μάρκους Σόντερ, είναι πολύ περισσότερο από φίλη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Google», επέμεινε η Bild, προσθέτοντας ότι έχει «εντυπωσιακό υπόβαθρο ως οικονομολόγος, μοντέλο και συγγραφέας».

Η γερμανική εφημερίδα σημείωσε ότι η Μπουρκάντ μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Γερμανίας, έχοντας ολοκληρώσει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και την οικονομία ενώ στη στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την καριέρα της ως μοντέλο, η 27χρονη έχει εμφανιστεί στη Vogue Turkey, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 είχε αποκαλύψει σε άρθρο στην Teen Vogue ότι «έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό και σεξουαλική εξαναγκασμό στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή». Όπως έγραφε τότε ««αγγίχθηκε ανάρμοστα από τον προϊστάμενό της» ενώ εργαζόταν ως 18χρονη ασκούμενη. Κατά την περιγραφή της ο προϊστάμενός «έβαζε τα χέρια του στους ώμους και στη μέση μου όταν συναντιόμασταν στο ασανσέρ ή στην κουζίνα».



Ο Σμιντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011, είναι παντρεμένος για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες με την Γουέντι Σμιντ με την περιουσία του να υπολογίζεται σε 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται να έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό» έχοντας κατά καιρούς διάφορες σχέσεις όπως αυτή που είχε για χρόνια με την επιχειρηματία Μισέλ Ρίτερ και η οποία έληξε με μια σειρά αγωγών που κατέθεσε εναντίον του εκείνη κατηγορώντας για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές ατασθαλίες.

70χρονος δισεκατομμυριούχος πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
