Η ερωτική σχέση που συζητάει η Γερμανία: 70χρονος δισεκατομμυριούχος πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

Ο Σμιντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011, είναι παντρεμένος για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες με την Γουέντι Σμιντ με την περιουσία του να υπολογίζεται σε 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται να έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό» έχοντας κατά καιρούς διάφορες σχέσεις όπως αυτή που είχε για χρόνια με την επιχειρηματία Μισέλ Ρίτερ και η οποία έληξε με μια σειρά αγωγών που κατέθεσε εναντίον του εκείνη κατηγορώντας για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές ατασθαλίες.