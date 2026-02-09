Έρευνα αποκαλύπτει τον «τέλειο» άνδρα και την «τέλεια» γυναίκα: Τι προτιμούν boomers, gen X, millennials και gen Z

Gen X

Η Gen X (γεννημένοι μεταξύ 1965 και 1980) ήταν η επόμενη ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα. Για τους άνδρες αυτής της ομάδας, τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου ήταν τα πιο δημοφιλή, με τα χείλη σε σχήμα καρδιάς.Τα σκούρα καστανά μαλλιά ήταν το προτιμώμενο χρώμα, ενώ το κοντό κούρεμα με φθίνουσα γραμμή ήταν το στυλ που κατέκτησε την πρώτη θέση. Όσον αφορά το σωματότυπο, η συγκεκριμένη γενιά δεν είχε ιδιαίτερες προτιμήσεις, αν και ο τραπεζοειδής ήταν ο δημοφιλέστερος. Ωστόσο, αυτή η ομάδα δηλώνει πως προτιμά άνδρες ελαφρώς ψηλότερους από τους Boomers, με το 1,78 μ. έως 1,83 μ. να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή.Για τις γυναίκες της συγκεκριμένης γενιάς, τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά ήταν τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, η μικρή μύτη και τα χείλη με έντονο περίγραμμα, μαζί με το στρογγυλό πρόσωπο και τα ίσια, ανοιχτόχρωμα ξανθά μαλλιά μεσαίου μήκους. Το προτιμώμενο ύψος ήταν 1.63-1.68 και δημοφιλέστερος σωματότυπος η «κλεψύδρα».Οι millennials (γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996) θεωρούν πιο ελκυστικούς τους άνδρες με καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, σαρκώδη χείλη και πρόσωπο σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου. Και πάλι, τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά ήταν στην κορυφή της λίστας, κομμένα σε κοντό κούρεμα με φθίνουσα γραμμή. Οι προτιμήσεις ως προς το ύψος παρουσίασαν μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με την παλαιότερη γενιά, με το 1,78 μ. έως 1,83 μ. να επιλέγεται ως η πιο δημοφιλής επιλογή. Η προτίμηση ως προς το σωματότυπο ήταν το αθλητικό. «Αυτό το σχήμα χαρακτηρίζεται από φαρδιούς ώμους, στενή μέση και γοφούς, και συχνά μυώδες άνω μέρος του σώματος», εξήγησε η κλινική CREO.Για τις γυναίκες, τα στρογγυλά καστανά μάτια αποδείχθηκαν και πάλι δημοφιλή, μαζί με τα σαρκώδη χείλη και το στρογγυλό σχήμα προσώπου. Τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά ήταν η κυρίαρχη προτίμηση. Όσον αφορά το ύψος, το δημοφιλέστερο ήταν το 1,63-1,68μ., ενώ ο σωματότυπος κλεψύδρα αναδείχτηκε και πάλι η πρώτη επιλογή.Τέλος, οι ερευνητές ρώτησαν την Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) για τα όσα θεωρούν ελκυστικά. Για τους άνδρες, προτιμούσαν τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, σαρκώδη χείλη και πρόσωπο σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου. Τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά σε κοντό κούρεμα ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή. Η προτίμηση για το ύψος ήταν 1,70 μ. έως 1,75 μ., ενώ το αθλητικό σώμα είναι ο πιο περιζήτητος σωματότυπος.Τέλος, η τέλεια γυναίκα της Gen Z βρέθηκε να έχει καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς και σαρκώδη χείλη. «Η έρευνα δείχνει ότι τα fillers στα χείλη συνεχίζουν να είναι μια δημοφιλής θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι ασθενείς της Gen Z δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θεραπείες που στοχεύουν στα χείλη τους», αναφέρει η CREO. Τα μακριά, μαύρα, ίσια μαλλιά ήταν τα προτιμώμενα σε αυτή την ομάδα, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές, που προτιμούν τα πιο ανοιχτόχρωμα και κοντά μαλλιά. Και πάλι, το σχήμα της κλεψύδρας βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, ενώ το ιδανικό ύψος είναι από 1,70 έως 1,75.