Έρευνα αποκαλύπτει τον «τέλειο» άνδρα και την «τέλεια» γυναίκα: Τι προτιμούν boomers, gen X, millennials και gen Z

Ειδικοί από την κλινική CREO ρώτησαν 1.000 Βρετανούς για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο ελκυστικά και τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πώς οι προτιμήσεις αλλάζουν ανάλογα την ηλικία
Έρευνα αποκαλύπτει πώς είναι ο «τέλειος» άνδρας και η «τέλεια» γυναίκα, σύμφωνα με Βρετανούς από διαφορετικές γενιές.
Ειδικοί από την κλινική CREO ρώτησαν 1.000 Βρετανούς για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο ελκυστικά. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πώς οι προτιμήσεις αλλάζουν ανάλογα την ηλικία.
Σύμφωνα με τους Boomers (γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964), ο ιδανικός άνδρας έχει ύψος 1,70-1,75 μ., κλασικό σωματότυπο, μπλε μάτια και σκούρα καστανά μαλλιά, ενώ η τέλεια γυναίκα έχει ξανθά μαλλιά και σαρκώδη χείλη.
Αντίθετα, η νεότερη γενιά που συμμετείχε στην έρευνα, η Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012), δήλωσε ότι προτιμά άνδρες με αθλητικό σωματότυπο και γυναίκες με μαύρα μαλλιά.
«Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι οι προτιμήσεις μετατοπίζονται από τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά στις γυναίκες για την γενιά των Boomers προς τα σκούρα μαλλιά και τους πιο αθλητικούς σωματότυπους στις γενιές των millenials και της Ζ», αναφέρει η CREO σύμφωνα με την Daily Mail.
«Οι άνδρες είναι γενικά πιο ελκυστικοί με σωματότυπο σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου, ενώ το σώμα σε σχήμα κλεψύδρας παραμένει ο προτιμώμενος σωματότυπος για τις γυναίκες. Το χρώμα των ματιών μεταβάλλεται από μπλε στις γυναίκες της γενιάς των Boomers σε καστανό στις νεότερες γενιές, και τα κυματιστά μαλλιά προτιμώνται συνήθως για τους άνδρες, ενώ τα ίσια μαλλιά προτιμώνται συχνότερα για τις γυναίκες», σύμφωνα με την κλινική.
Η κλινική CREO ειδικεύεται στις πλαστικές και έχει έδρα το Λονδίνο. Στην έρευνα που πραγματοποίησε συμμετείχαν 1000 άτομα από τέσσερις γενιές (Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z) και ρωτήθηκαν για την ιδανική ηλικία, το χρώμα και το σχήμα των ματιών, τη μύτη, τα χείλη, τα μαλλιά, το ύψος, τον σωματότυπο και τον τόνο του δέρματος του ιδανικού συντρόφου.
«Χρησιμοποιώντας τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις από κάθε γενιά, δημιουργήσαμε εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη για να δείξουμε πώς αυτές οι προτιμήσεις μπορεί να φαίνονται στην πραγματική ζωή», εξήγησε η κλινική.
Οι Boomers (γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964) ήταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες στη μελέτη. Για τον τέλειο άνδρα, αυτή η ομάδα ανέφερε ότι τα αμυγδαλωτά μπλε μάτια ήταν τα πιο περιζήτητα, σαρκώδη χείλη και ορθογώνιο σχήμα προσώπου. Τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά ήταν τα πιο δημοφιλή, ενώ μόνο το 3% ανέφερε ότι ο τέλειος άνδρας θα είχε γκρίζα μαλλιά. Όσον αφορά τη σωματική διάπλαση, η λεπτή, η τραπεζοειδής ή η κλασική σωματική διάπλαση κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις, ενώ το πιο δημοφιλές ύψος για αυτή την ομάδα ήταν 1,70 μ. έως 1,75 μ.
Οι Boomers θεωρούν τέλεια γυναίκα μία με στρογγυλά, μπλε μάτια και στρογγυλό ή οβάλ σχήμα προσώπου. Τα ανοιχτά ξανθά, ίσια μαλλιά ήταν η κορυφαία επιλογή. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του σώματος, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν μεταξύ 1,70 και 1,75, ενώ το σχήμα της κλεψύδρας αναδείχθηκε ως ο πιο περιζήτητος σωματότυπος.
Boomers
Gen XΗ Gen X (γεννημένοι μεταξύ 1965 και 1980) ήταν η επόμενη ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα. Για τους άνδρες αυτής της ομάδας, τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου ήταν τα πιο δημοφιλή, με τα χείλη σε σχήμα καρδιάς.Τα σκούρα καστανά μαλλιά ήταν το προτιμώμενο χρώμα, ενώ το κοντό κούρεμα με φθίνουσα γραμμή ήταν το στυλ που κατέκτησε την πρώτη θέση. Όσον αφορά το σωματότυπο, η συγκεκριμένη γενιά δεν είχε ιδιαίτερες προτιμήσεις, αν και ο τραπεζοειδής ήταν ο δημοφιλέστερος. Ωστόσο, αυτή η ομάδα δηλώνει πως προτιμά άνδρες ελαφρώς ψηλότερους από τους Boomers, με το 1,78 μ. έως 1,83 μ. να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή.
Για τις γυναίκες της συγκεκριμένης γενιάς, τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά ήταν τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, η μικρή μύτη και τα χείλη με έντονο περίγραμμα, μαζί με το στρογγυλό πρόσωπο και τα ίσια, ανοιχτόχρωμα ξανθά μαλλιά μεσαίου μήκους. Το προτιμώμενο ύψος ήταν 1.63-1.68 και δημοφιλέστερος σωματότυπος η «κλεψύδρα».
MillennialsΟι millennials (γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996) θεωρούν πιο ελκυστικούς τους άνδρες με καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, σαρκώδη χείλη και πρόσωπο σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου. Και πάλι, τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά ήταν στην κορυφή της λίστας, κομμένα σε κοντό κούρεμα με φθίνουσα γραμμή. Οι προτιμήσεις ως προς το ύψος παρουσίασαν μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με την παλαιότερη γενιά, με το 1,78 μ. έως 1,83 μ. να επιλέγεται ως η πιο δημοφιλής επιλογή. Η προτίμηση ως προς το σωματότυπο ήταν το αθλητικό. «Αυτό το σχήμα χαρακτηρίζεται από φαρδιούς ώμους, στενή μέση και γοφούς, και συχνά μυώδες άνω μέρος του σώματος», εξήγησε η κλινική CREO.
Για τις γυναίκες, τα στρογγυλά καστανά μάτια αποδείχθηκαν και πάλι δημοφιλή, μαζί με τα σαρκώδη χείλη και το στρογγυλό σχήμα προσώπου. Τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά ήταν η κυρίαρχη προτίμηση. Όσον αφορά το ύψος, το δημοφιλέστερο ήταν το 1,63-1,68μ., ενώ ο σωματότυπος κλεψύδρα αναδείχτηκε και πάλι η πρώτη επιλογή.
Gen ZΤέλος, οι ερευνητές ρώτησαν την Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) για τα όσα θεωρούν ελκυστικά. Για τους άνδρες, προτιμούσαν τα καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, σαρκώδη χείλη και πρόσωπο σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου. Τα σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά σε κοντό κούρεμα ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή. Η προτίμηση για το ύψος ήταν 1,70 μ. έως 1,75 μ., ενώ το αθλητικό σώμα είναι ο πιο περιζήτητος σωματότυπος.
Τέλος, η τέλεια γυναίκα της Gen Z βρέθηκε να έχει καστανά μάτια σε σχήμα αμυγδάλου, πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς και σαρκώδη χείλη. «Η έρευνα δείχνει ότι τα fillers στα χείλη συνεχίζουν να είναι μια δημοφιλής θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι ασθενείς της Gen Z δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θεραπείες που στοχεύουν στα χείλη τους», αναφέρει η CREO. Τα μακριά, μαύρα, ίσια μαλλιά ήταν τα προτιμώμενα σε αυτή την ομάδα, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές, που προτιμούν τα πιο ανοιχτόχρωμα και κοντά μαλλιά. Και πάλι, το σχήμα της κλεψύδρας βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, ενώ το ιδανικό ύψος είναι από 1,70 έως 1,75.
