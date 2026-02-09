Ο ηγέτης του σκωτσέζικου Εργατικού Κόμματος ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία
«Η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει» - Ανοιχτή ρήξη στους Εργατικούς
Ο επικεφαλής των Εργατικών στη Σκωτία, Άνας Σάρουαρ, κάλεσε τον σερ Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, δηλώνοντας πως «η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει».
Στην τοποθέτησή του, ο Σάρουαρ ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του «δεν είναι εύκολη και δεν λαμβάνεται χωρίς πόνο», υποστηρίζοντας όμως ότι προτεραιότητά του είναι «η χώρα μου, η Σκωτία». Όπως είπε, «γι’ αυτό πρέπει να τελειώσει αυτή η απόσπαση προσοχής» και «η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει».
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «είναι τόσο προφανές ότι χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή στη Σκωτία» και ότι «σε τρεις μήνες, η ευκαιρία να ξεφορτωθούμε μια αποτυχημένη κυβέρνηση του SNP είναι υπερβολικά σημαντική για να χαθεί». Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αποτυχίες στην καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ να σημαίνουν ότι οι αποτυχίες θα συνεχιστούν εδώ στη Σκωτία», τονίζοντας πως «οι εκλογές δεν είναι χωρίς συνέπειες για τη ζωή των Σκωτσέζων».
Ο Σάρουαρ συνέχισε λέγοντας ότι «η κατάσταση στην Ντάουνινγκ Στριτ δεν είναι αρκετά καλή», ότι «έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη» και ότι «υποσχέθηκαν πως θα ήταν διαφορετικοί, όμως έχουν συμβεί πάρα πολλά». Αναγνώρισε ότι «υπήρξαν καλά πράγματα», συμπληρώνοντας ωστόσο πως «κανείς δεν τα γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να τα ακούσει, γιατί πνίγονται», για να καταλήξει: «Γι’ αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».
Ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών ανέφερε ότι μίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Στάρμερ, σημειώνοντας πως τον εκτιμά προσωπικά, αλλά επιμένοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. «Ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν είναι μυστικό ότι πάντα τα πήγαινα καλά μαζί του, και έχει αφιερώσει τη ζωή του στη δημόσια υπηρεσία», είπε, προσθέτοντας: «Και εγώ έχω αφιερωθεί στη δημόσια υπηρεσία, και πρέπει να αποφασίσω τι είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ και τι είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ».
Όπως τόνισε, «οι άνθρωποι σε αυτή τη μεγάλη χώρα, τη Σκωτία, ζητούν απεγνωσμένα ικανή διακυβέρνηση, διαφάνεια, εντιμότητα και αποτελέσματα». Επισήμανε επίσης ότι «θέλουν πολιτική που είναι ανοιχτή και υπόλογη» και «ηγέτες που βάζουν το εθνικό συμφέρον πάνω από τον εαυτό τους», καταλήγοντας: «Αυτό είναι το πρότυπο που θα εφαρμόζω πάντα».
Κλείνοντας, επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Στάρμερ νωρίτερα σήμερα και πρόσθεσε πως «είναι ασφαλές να πούμε ότι διαφωνήσαμε».
