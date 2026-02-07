Ιταλία: Σαμποτάζ στους σιδηροδρόμους το Σαββατοκύριακο της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «βλέπει» ο Σαλβίνι

Κλείσιμο

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε την ανησυχία του για τις «σοβαρές ενέργειες σαμποτάζ» που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στην κεντρική Ιταλία, λέγοντας ότι μπορεί να συνδέονται με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνάκαι δεν αποκλείει να έχουν ενδεχομένως σχέση με τους Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομο.Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότιστη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ότι στην Μπολόνια βρέθηκανπου χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ έναςανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικόΕρωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».