Γαλλία και Καναδάς άνοιξαν προξενεία στη Γροιλανδία
Γροιλανδία Καναδάς Γαλλία

Οι κινήσεις από τις δύο χώρες είναι σημάδι της συνεχιζόμενης υποστήριξης που προσφέρουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Σε μια συμβολική κίνηση, ο Καναδάς άνοιξε προξενικό γραφείο στη Γροιλανδία, μια κίνηση που έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να καταλάβει το αρκτικό νησί.

Καναδοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων η γενική κυβερνήτρια Μαίρη Σάιμον και η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, ταξίδεψαν σήμερα στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, για να εγκαινιάσουν το προξενείο.

Εν τω μεταξύ σήμερα έφτασαν στη Γροιλανδία και Γάλλοι αξιωματούχοι, οι οποίοι εγκαινιάζουν το δικό τους προξενείο. Μέχρι σήμερα, όπως σημειώνει το BBC, μόνο η Ισλανδία και οι ΗΠΑ είχαν προξενεία στο Νουούκ.


Οι κινήσεις από τις δύο χώρες είναι ένα σημάδι της συνεχιζόμενης υποστήριξης που προσφέρουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να την καταλάβουν για λόγους εθνικής ασφάλειας, προσθέτει το BBC.

Από τότε ο Τραμπ έχει τότε αναθεωρήσει τα σχόλιά του, λέγοντας ότι τώρα διερευνά το ενδεχόμενο συμφωνίας μετά από συνομιλίες με τη Δανία, τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά.

Πάντως, τουλάχιστον για τον Καναδά, δεν πρόκειται για βιαστική κίνηση λόγω της κρίσης. Η πρώτη ανακοίνωση έγινε στις αρχές του 2024, όταν η Οτάβα αναθεώρησε την εξωτερική πολιτική της για την Αρκτική. Η έναρξη λειτουργίας είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του 2025, αλλά καθυστέρησε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Κλείσιμο
«Εκπλήσσομαι που δεν έγινε νωρίτερα», σχολιάζει στο βρετανικό δίκτυο ο Καναδός καθηγητής Μάικλ Μάγερς που σημειώνει ότι η Ικαλουίτ, η πρωτεύουσα της καναδικής επαρχίας των βορείων εδαφών, απέχει μόλις μια ώρα με το αεροσκάφος από τη Νουούκ. Πέρα από αυτό, οι δεσμοί των Καναδών Ινουίτ, των αυτοχθόνων, και των Γροιλανδών Ινουίτ είναι πολύ στενοί.
