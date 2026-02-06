«Βλέπει εφιάλτες, ξυπνάει κλαίγοντας» λέει ο πατέρας του 5χρονου Λίαμ που είχε συλλάβει η ICE

Ο μικρός και ο πατέρας του επέστρεψαν το Σάββατο στη Μινεάπολη, αφού ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή τους έως την εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν καταθέσει