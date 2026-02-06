Σεισμός τώρα 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.
Ο δήμαρχος του Ερζιντζάν, Μπεκίρ Ακσούν, μιλώντας ζωντανά στα τουρκικά ΜΜΕ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές.
Ο καθηγητής Δρ. Σουλεϊμάν Παμπάλ, σε δήλωσή του στο CNN TÜRK, τόνισε ότι «το Ερζιντζάν είναι ήδη γνωστό ότι είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στην Τουρκία, έχοντας βιώσει περισσότερους από 20 καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία 125 χρόνια. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι σεισμοί συμβαίνουν στο Ερζιντζάν. Το 1939, ένας σεισμός μεγέθους 8 Ρίχτερ προκάλεσε σχεδόν 40.000 θανάτους. Στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου 1992, ένας άλλος σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ προκάλεσε σημαντικές απώλειες ζωών στο Ερζιντζάν».
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
Detay:https://t.co/5iblJzRJN6
