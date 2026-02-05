Έκλεψαν άγαλμα του Μαχάτμα Γκάντι 420 κιλών στη Μελβούρνη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μελβούρνη Μαχάτμα Γκάντι

Έκλεψαν άγαλμα του Μαχάτμα Γκάντι 420 κιλών στη Μελβούρνη, δείτε βίντεο

Το άγαλμα βρισκόταν τοποθετημένο έξω από το κέντρο στην περιοχή Rowville

Έκλεψαν άγαλμα του Μαχάτμα Γκάντι 420 κιλών στη Μελβούρνη, δείτε βίντεο
Βίντεο καταγράφει τα απομεινάρια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι, από τους αστραγάλους και κάτω, έξω από το Australian Indian Community Centre στη Μελβούρνη, μετά την κλοπή του μνημείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια, για την αφαίρεση του αγάλματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τροχός κοπής, με τον οποίο το μπρούτζινο έργο αποκόπηκε από τη βάση του. Την εκτίμηση αυτή μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το άγαλμα, βάρους περίπου 420 κιλών, βρισκόταν τοποθετημένο έξω από το κέντρο στην περιοχή Rowville και εκλάπη στις 12 Ιανουαρίου. Είχε αποκαλυφθεί το 2021 από τον τότε πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον και αποτελούσε δωρεά της κυβέρνησης της Ινδίας.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.


Δείτε βίντεο 

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης