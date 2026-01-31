Ο Τραμπ θέλει να κατασκευάσει αψίδα θριάμβου 75 μέτρων στην καρδιά της Ουάσιγκτον, αντιδράσεις για το μέγεθος και τη θέση

Σε πολιτικό επίπεδο, το σχέδιο φαίνεται να συνοδεύεται από κινήσεις που διευκολύνουν την προώθησή του. Ο πρόεδρος όρισε πρόσφατα τον επιχειρηματίαστην Επιτροπή Καλών Τεχνών (Commission of Fine Arts), το ομοσπονδιακό όργανο που εξετάζει και εγκρίνει τον σχεδιασμό νέων μνημείων στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Τραμπ ανήρτησε εικόνες πιθανών σχεδίων της αψίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και εκδοχές με χρυσές λεπτομέρειες.Ως προς τη χρηματοδότηση, έχει τεθεί το ενδεχόμενο η κατασκευή να καλυφθεί από ιδιωτικές δωρεές που περισσεύουν από άλλο μεγάλο έργο του Λευκού Οίκου, την αίθουσα δεξιώσεων, το κόστος της οποίας έχει εκτιμηθεί σε περίπου 400 εκατ. δολάρια. Το εγχείρημα, πάντως, δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα: κάθε νέο μνημείο στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα απαιτεί εγκρίσεις από πολλαπλές επιτροπές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη συναίνεση του Κογκρέσου.Μπροστά στις αντιδράσεις, διατυπώνεται και πρόταση συμβιβασμού. Ο Κέιτσμπι Λι εισηγείται εναλλακτική χωροθέτηση, όπως το Barney Circle στη νοτιοανατολική Ουάσιγκτον, κοντά στο Congressional Cemetery, όπου –όπως υποστηρίζει– μια τόσο μεγάλη αψίδα θα μπορούσε να σταθεί χωρίς να «ανταγωνίζεται» ιστορικά μνημεία. Το αν ο πρόεδρος θα επιμείνει στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή θα εξετάσει αλλαγές παραμένει ανοιχτό, καθώς το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.