Οργή βετεράνων πολέμου στη Δανία γιατί η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη αφαίρεσε σημαίες προς τιμή πεσόντων στρατιωτών
Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την αγανάκτηση της Δανίας και άλλων συμμαχικών χωρών δηλώνοντας ότι τα στρατεύματά τους «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν

Δανοί βετεράνοι πολέμου επέκριναν την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη γιατί αφαίρεσε τις σημαίες της χώρας που είχαν τοποθετήσει μπροστά από το κτίριό της προς τιμήν των Δανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.

Η πρεσβεία ανακάλεσε στη συνέχεια την απόφασή της, δηλώνοντας στα δανέζικα μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα είχε αφαιρέσει τις σημαίες εάν είχε ενημερωθεί για την πρόθεση της πρωτοβουλίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την αγανάκτηση της Δανίας και άλλων συμμαχικών χωρών στις 22 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι τα στρατεύματά τους «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν.

Σε απάντηση, 44 σημαίες της Δανίας που έφεραν τα ονόματα ισάριθμων Δανών πεσόντων στρατιωτών στο Αφγανιστάν, τοποθετήθηκαν την Τρίτη μέσα στα παρτέρια που υπάρχουν μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη.



Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνει το προσωπικό της πρεσβείας την ώρα που αφαιρεί τις σημαίες αυτές σήμερα το πρωί. Η πρεσβεία δήλωσε αρχικά στα δανέζικα μέσα ενημέρωσης ότι αφαίρεσε τις σημαίες γιατί είχαν τοποθετηθεί χωρίς συνεννόηση μαζί της.

Η απόφαση αυτή επικρίθηκε έντονα από τους εκπροσώπους των βετεράνων πολέμου. Μάλιστια, πολλοί βετεράνοι θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνιστούν προδοσία για τους αδελφούς συμπολεμιστές τους.

Νέες σημαίες τοποθετήθηκαν τελικά μέσα στο μεγάλο παρτέρι σήμερα και η πρεσβεία δήλωσε στην εφημερίδα Berlingske ότι οι σημαίες παραμένουν εκεί.
