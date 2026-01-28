H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Ελάχιστες γυναίκες ανάμεσα στους υποψήφιους στις Ιαπωνικές εκλογές
Παρά την ανάδειξη της Σανάε Τακαΐτσι ως πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού, η συμμετοχή γυναικών στις βουλευτικές εκλογές σημειώνει μικρή αύξηση
Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων για την κάτω βουλή στην Ιαπωνία φτάνει το 24% των 1.285 υποψηφίων, αριθμός ρεκόρ, αλλά αυξημένος μόλις κατά μία μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Ο στόχος της κυβέρνησης για το 35% γυναικών υποψηφίων έως το 2025 παραμένει μακριά από την επίτευξή του. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, υπερσυντηρητική και θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, δεν έθεσε τα θέματα φύλου σε κεντρικό σημείο της πολιτικής της. Στο 19μελές υπουργικό της συμβούλιο διόρισε μόνο δύο γυναίκες, παρά την υπόσχεσή της για εκπροσώπηση «σκανδιναβικού τύπου».
Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο, η υπερσυντηρητική Τακαΐτσι, θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για να θέσει το θέμα των φύλων στο επίκεντρο της πολιτικής της, σχηματίζοντας μια κυβέρνηση που αποτελούνταν κυρίως από άνδρες παρά τη δέσμευσή της να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών.
«Η ορκωμοσία της πρωθυπουργού Τακαΐτσι δεν φαίνεται να πυροδότησε εντός του LPD (του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος) ένα ισχυρό κίνημα για να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναικών υποψηφίων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιούκι Τσούτζι, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Tokai και ειδική σε θέματα πολιτικής.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Jiji Press, το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων στο LDP είναι μόλις 12,8%, μειωμένο κατά περισσότερο από τρεις μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και στην αρχή αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, ούτε η αντιπολίτευση προβάλει περισσότερο την παρουσία γυναικών και υποψηφίων με διαφορετικά υπόβαθρα, τονίζει η Τσούτζι.
Σημειώνει, ωστόσο, ότι η αιφνιδιαστική διάλυση της κάτω βουλής από τη Σανάε Τακαΐτσι την περασμένη εβδομάδα «έδωσε μικρό περιθώριο χρόνου για τον καθορισμό των υποψηφίων» και μπορεί να είναι «ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναικών υποψηφίων».
Το κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών είναι το Σανσέιτο, ένας μικρός αλλά αναπτυσσόμενος υπερεθνικιστικός σχηματισμός που μετρά 82 γυναίκες μεταξύ των 190 υποψηφίων, δηλαδή περίπου 43%.
Παρά την υπόσχεσή της να πετύχει το επίπεδο εκπροσώπησης «σκανδιναβικού τύπου» στην κυβέρνησή της, η Σανάε Τακαΐτσι διόρισε μόνο δύο γυναίκες στο 19μελές υπουργικό της συμβούλιο.
Στην Ιαπωνία, στην πολιτική όπως και στα διοικητικά συμβούλια οι γυναίκες παραμένουν σπάνιες. Η χώρα κατατάσσεται στην 118 θέση μεταξύ 148 στην έκθεση του 2025 για το χάσμα μεταξύ των φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, πολύ μακριά από το τρίο που είναι στην κορυφή την Ισλανδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.
Οι θέσεις της Τακαΐτσι για τα θέματα φύλου την τοποθετούν στα δεξιά ενός ήδη συντηρητικού LDP, και η ίδια είναι αντίθετη στην αναθεώρηση νόμου του 19ου αιώνα που υποχρεώνει τα παντρεμένα ζευγάρια να έχουν το ίδιο επώνυμο, ένας νόμος που κατά βάση οδηγεί στο να υιοθετούν οι γυναίκες το όνομα του συζύγου τους.
