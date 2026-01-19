Ιαπωνία: Πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαϊτισι θα διαλύσει την Βουλή την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου - Επιχειρεί να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα