Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 700.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Οι Αρχές εργάζονται για ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων διακοπών σε ένα σύστημα που έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή
Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε την Τρίτη ότι 710.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.
Δεσμεύτηκε παράλληλα να καταβληθούν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης παρά τις εκτεταμένες ζημιές.
Ο Σμιχάλ σε ανάρτησή του στο Telegram, έπειτα από συνεδρίαση για θέματα ενέργειας, δήλωσε ότι ειδικοί στην ενέργεια και οι Αρχές εργάζονται για να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων διακοπών σε ένα σύστημα που έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή.
«Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό», έγραψε ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης πρώτος αντιπρόεδρος.
