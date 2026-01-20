Αστυνομικοί γάζωσαν πρώην συνάδελφό τους στην Καλιφόρνια που είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον 11χρονο γιο του, δείτε βίντεο

«Περπάτα προς το μέρος μας, Μάρβιν!. Περπάτα προς το μέρος μας. Μην το αγγίζεις! Μην το αγγίζεις, άφησέ το κάτω» φώναξαν οι αστυνομικοί στον Μάρβιν Μοράλες πριν ανοίξουν πυρ αφού αυτός δεν τους άκουσε