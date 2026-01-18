Πεθαίνοντας σιωπηλά για το πετρέλαιο: Οι Βρετανοί στρατιώτες στο Ιράκ που εκτέθηκαν σε καρκινογόνα τοξίνη χωρίς μέτρα ασφαλείας

Η RAF γνώριζε τον κίνδυνο, αλλά ο έλεγχος δεν έγινε ποτέ - Τ ο διχρωμικό νάτριο που φύλασσαν μέρα -νύχτα και χρησίμεψε στην επανεκκίνηση της πετρελαιοπαραγωγής του Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ, είναι καρκινογόνο «κατηγορίας Α»

σε μία από τις πιο μολυσμένες εγκαταστάσεις της μεταπολεμικής ζώνης δηλώνουν ότι εγκαταλείφθηκαν από το ίδιο το κράτος που υπηρέτησαν.



Εκτέθηκαν σε θανατηφόρα τοξίνη, χωρίς προστασία, χωρίς επαρκή ενημέρωση και -όπως



Κάρματ Άλι, έχουν εμφανίσει τα επόμενα χρόνια καρκίνους, όγκους, επίμονες ρινορραγίες και σοβαρά δερματικά προβλήματα. Πολλοί ζουν σήμερα με τη βεβαιότητα ότι η ασθένεια δεν είναι παρελθόν, αλλά μέλλον.



Η εγκατάσταση ήταν καλυμμένη με διχρωμικό νάτριο - έντονη πορτοκαλί σκόνη, εξαιρετικά τοξική και αποδεδειγμένα καρκινογόνα. Σακιά σκισμένα. Χημικά στον αέρα. Στολές, εξοπλισμός, υπνόσακοι - όλα μολυσμένα. Και όμως, οι στρατιώτες συνέχισαν να φυλάσσουν τον χώρο 24 ώρες το 24ωρο.



Εσωτερική επιστολή της υγειονομικής υπηρεσίας της RAF, τον Νοέμβριο του 2003, αναγνώριζε ξεκάθαρα τον κίνδυνο. Το διχρωμικό νάτριο χαρακτηριζόταν καρκινογόνο κατηγορίας Α. Η οδηγία ήταν σαφής - οι εκτεθειμένοι στρατιώτες έπρεπε να ταυτοποιηθούν και να τους προσφερθεί βιολογικός έλεγχος.



αυτό δεν έγινε ποτέ.



Η προειδοποιητική πινακίδα, που αναφέρει ότι χρειάζεται πλήρης προστασία (στολή και αντιασφυξιογόνα μάσκα) λόγω των επικίνδυνων ουσιών, τοποθετήθηκε μήνες μετά την άφιξη των στρατιωτών



Κλείσιμο τέσσερις από αυτούς έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, ένας με όγκο στον εγκέφαλο. Οι περισσότεροι μιλούν για μια «βόμβα που μετρά αντίστροφα». Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά.



Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου εθνική έρευνα αναγνώρισε ότι εκατοντάδες στρατιώτες «εκτέθηκαν ακούσια» σε τοξικά χημικά και άνοιξε τον δρόμο για υποστήριξη και αποζημιώσεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει υπάρξει ούτε επίσημη έρευνα ούτε συγγνώμη.



Το υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι ο ιατρικός έλεγχος προσφέρθηκε. Οι βετεράνοι επιμένουν ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ.



Και όσο οι πολιτικές απαντήσεις καθυστερούν, το κόστος μεταφέρεται στα σώματα εκείνων που στάλθηκαν να φυλάξουν ένα εργοστάσιο - χωρίς να τους πει κανείς ότι φύλαγαν- ταυτόχρονα, και μια χημική παγίδα.



Πού βρίσκεται το Κάρματ Άλι και γιατί ήταν κομβικό Το Κάρματ Άλι βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βασόρας, στη νότια Μεσοποταμία - στην καρδιά της πιο κρίσιμης ενεργειακής ζώνης του Ιράκ. Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού εξυπηρετούσε άμεσα τα γιγαντιαία πετρελαϊκά κοιτάσματα της περιοχής, παρέχοντας επεξεργασμένο νερό απαραίτητο για την εξόρυξη και τη ροή του αργού.



Μετά την πτώση του καθεστώτος Σαντάμ Χουσεΐν, η επανεκκίνηση της παραγωγής πετρελαίου στο νότιο Ιράκ αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα για τις δυνάμεις του συνασπισμού. Χωρίς το Κάρματ Άλι, τα κοιτάσματα της Βασόρας δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν πλήρως. Γι’ αυτό και η εγκατάσταση φυλασσόταν εντατικά - όχι για τη στρατιωτική της αξία, αλλά για τον ρόλο της στην ενεργειακή σταθεροποίηση της μεταπολεμικής οικονομίας του Ιράκ.



Με απλά λόγια - οι στρατιώτες τοποθετήθηκαν εκεί για να «τρέξει» το πετρέλαιο και εκτέθηκαν σε άκρως επικίνδυνες καρκινογόνες τοξίνες για να διασφαλιστεί η ομαλότητα της επόμενης μέρας…