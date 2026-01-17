Τραμπ: Το Ιράν είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς, είναι καιρός να αναζητηθεί νέα ηγεσία

Προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του Χαμενεΐ λέγοντας ότι «πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους»