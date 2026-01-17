Τραμπ: Το Ιράν είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς, είναι καιρός να αναζητηθεί νέα ηγεσία
Ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Σάββατο σε αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, ζητώντας το τέλος της 37χρονης διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Είναι καιρός να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο POLITICO, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μαζικές διαδηλώσεις που ζητούσαν την πτώση του καθεστώτος φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.
Την Τρίτη, ο Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ωστόσο, την επόμενη ημέρα άλλαξε αιφνιδιαστικά στάση, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί πως οι δολοφονίες διαδηλωτών είχαν σταματήσει.
«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν ότι δεν κρέμασε περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», ανέφερε το Σάββατο ο Τραμπ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο και το εύρος μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο αφότου ο Αλί Χαμενεΐ ανάρτησε σειρά επιθετικών μηνυμάτων στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φέρει ευθύνη για τη βία και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στο Ιράν. «Κρίνουμε ένοχο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις απώλειες, τις καταστροφές και τη συκοφαντία που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος» έγραψε ο Χαμενεΐ. Σε άλλη ανάρτηση, υποστήριξε ότι ο Τραμπ παρουσίασε βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτό «αποτρόπαια συκοφαντία».
Αφού ενημερώθηκε για τις αναρτήσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης βασίζεται στην καταστολή και τη βία για να διατηρηθεί στην εξουσία. «Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί» δήλωσε. «Για να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος - έστω και σε αυτό το χαμηλό επίπεδο - η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, όπως κάνω εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων για να διατηρεί τον έλεγχο».
«Η ηγεσία βασίζεται στον σεβασμό, όχι στον φόβο και τον θάνατο» πρόσθεσε.
Τέλος ο Τραμπ προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας. «Πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους» δήλωσε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς στον κόσμο, εξαιτίας της κακής ηγεσίας».
