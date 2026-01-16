Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η Αστάνα θα φιλοξενήσει την Περιφερειακή Οικολογική Σύνοδο Κορυφής στις 22-24 Απριλίου
Η RES 2026 θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συντονισμένων περιφερειακών λύσεων για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
Η Αστάνα θα φιλοξενήσει στις 22-24 Απριλίου την Περιφερειακή Οικολογική Σύνοδο Κορυφής (Regional Ecological Summit – RES 2026), ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή περίπου 1.500 εκπροσώπων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, αναπτυξιακών θεσμών, της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.
Η Σύνοδος διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζεται από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, ο IRENA και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.
Η RES 2026 θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συντονισμένων περιφερειακών λύσεων για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η οικολογική καταστροφή της Αράλης και η πτώση της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας.
Η ατζέντα περιλαμβάνει οκτώ βασικούς θεματικούς άξονες, από την πράσινη μετάβαση και την πράσινη χρηματοδότηση έως τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και τις ψηφιακές λύσεις για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.
Αναμένεται ότι η Σύνοδος θα καταλήξει στην υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης των Αρχηγών Κρατών της Κεντρικής Ασίας, στην έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Δράσης με τους οργανισμούς του ΟΗΕ για την περίοδο 2026–2030, καθώς και στην έναρξη νέων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εγκρίθηκε επίσημα με το Ψήφισμα 78/147 της Γενικής Συνέλευσης.
