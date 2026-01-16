Χρήστες στο «X» απαντούν στον Ράμα για το αν οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των Αρχαίων: Κι όμως είναι

«Δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» - Επίθεση του Ράμα σε Έλληνα δημοσιογράφο #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok

Οι επιθέσεις του Έντι Ράμα προς τον δημοσιογράφο και την καταγωγή του δεν σταμάτησαν εκεί καθώς προς το τέλος της συζήτησής τους, του απευθύνθηκε εκ νέου με επιθετικό τρόπο με αφορμή το ύψος μιας επένδυσης στην Αλβανία. Ο δημοσιογράφος μίλησε για 1 δισ. με τον Ράμα να τον διορθώνει δύο φορές λέγοντας του ότι είναι περισσότερα. «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ».

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

…...

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.