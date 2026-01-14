Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Helicoide: Το εμπορικό κέντρο στο Καράκας που μετατράπηκε σε «θάλαμο βασανιστηρίων» κατά πολιτικών κρατουμένων
Στο Helicoide έχουν κρατηθεί κατά καιρούς πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, ακτιβιστές, φοιτητές και δημοσιογράφοι, συχνά χωρίς σαφές κατηγορητήριο ή με πολύμηνη προφυλάκιση
Το Helicoide στο Καράκας είναι ένα από τα πιο παράδοξα κτίρια της Λατινικής Αμερικής. Η επιβλητική, σπειροειδής κατασκευή, λαξευμένη πάνω σε λόφο της πρωτεύουσας, σχεδιάστηκε σε μια περίοδο έντονης αισιοδοξίας για το μέλλον της Βενεζουέλας, όταν τα έσοδα από το πετρέλαιο τροφοδοτούσαν φιλόδοξα έργα υποδομής και αρχιτεκτονικά πειράματα μεγάλης κλίμακας.
Το κτίριο προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο εμπορικό κέντρο drive-in στον κόσμο, έναν χώρο κατανάλωσης, ψυχαγωγίας και προβολής της οικονομικής ισχύος της χώρας. Ωστόσο, πολιτικές αναταράξεις και αλλαγές καθεστώτων άφησαν το έργο ημιτελές, μετατρέποντάς το σε έναν τεράστιο, ακατοίκητο όγκο από τσιμέντο, ράμπες και σήραγγες που δεσπόζει μέχρι σήμερα στο αστικό τοπίο του Καράκας.
Με την πάροδο των δεκαετιών, το Helicoide απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του —με περιορισμένα σημεία πρόσβασης και εσωστρεφή δομή— το κατέστησε ελκυστικό για χρήση από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, σηματοδοτώντας μια δραματική μετατόπιση από το όραμα της νεωτερικότητας στη σκληρή πραγματικότητα της πολιτικής εξουσίας.
Στην πορεία, το κτίριο μετατράπηκε σε κέντρο κράτησης και ανακρίσεων της Μπολιβαριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN). Σήμερα θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά σύμβολα της κρατικής καταστολής στη χώρα, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να το περιγράφουν ως χώρο συστηματικής κακομεταχείρισης πολιτικών κρατουμένων.
Πρώην κρατούμενοι έχουν καταγγείλει συνθήκες παρατεταμένης απομόνωσης, μικροσκοπικά κελιά, περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και σχεδόν πλήρη αποκοπή από τον έξω κόσμο. Στο Helicoide έχουν οδηγηθεί κατά καιρούς πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, ακτιβιστές, φοιτητές και δημοσιογράφοι, συχνά χωρίς σαφές κατηγορητήριο ή με πολύμηνη προφυλάκιση.
Η εγκατάσταση έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών εκθέσεων και καταγγελιών, ενώ έχει χαρακτηριστεί από πολιτικούς και οργανώσεις ως «θάλαμος βασανιστηρίων», λόγω της φύσης των καταγγελιών που τη συνοδεύουν. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για έρευνες και λογοδοσία, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των πρακτικών που φέρεται να εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό της.
Βασανιστήρια και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΤο Helicoide, ένα από τα πιο γνωστά κέντρα κράτησης στη Βενεζουέλα, έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με καταγγελίες για βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα σπειροειδές κτίριο στο Καράκας, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1950 ως εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως ποτέ να ολοκληρώσει τον αρχικό του σκοπό.
