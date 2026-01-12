Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Τραγωδία στο Πακιστάν: Γαμπρός και νύφη σκοτώθηκαν από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο
Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο την ώρα που κοιμόντουσαν και στη συνέχεια εξερράγη με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του σπιτιού
Από την έκρηξη το σπίτι ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, καταστράφηκαν τοίχοι, κομμάτια από μπετόν και έπιπλα σκορπίστηκαν παντού, ενώ τρεις γειτονικές κατοικίες υπέστησαν και αυτές ζημιές.
🚨 BREAKING: Pakistani Intelligence Stages Deadly Blast at Islamabad Wedding to Fabricate Terrorism Narrative— Open Source (@Open_Sourc3w) January 11, 2026
Sources report that ISI operatives, disguised in military uniforms, infiltrated the hotel venue under the guise of a security sweep, clearing out staff before detonating… pic.twitter.com/uyE0lA5zL5
Πολλά άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια και χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορεία από τους διασώστες.
Σύμφωνα με τους διασώστες η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο και στη συνέχεια εξερράγη.
Bride and groom among 8 killed in gas cylinder blast at wedding in Pakistan’s capital https://t.co/s7jDzKSfhq pic.twitter.com/ENMApF3lHU— The Independent (@Independent) January 11, 2026
Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Πακιστάν, Yusuf Raza Gilani, χαρακτήρισε το συμβάν «ένα τραγικό περιστατικό που μετέτρεψε τους εορτασμούς σε πένθος».
Ο Hanif Masih, ο πατέρας του γαμπρού, δήλωσε ότι ο γιος του είχε παντρευτεί την προηγούμενη μέρα και ότι το νιόπαντρο ζευγάρι, μαζί με μέλη της οικογένειας και καλεσμένους, κοιμόντουσαν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.
Από την έκρηξη εκτός από τον γιο και τη νύφη του, σκοτώθηκαν και η σύζυγος και η κουνιάδα του.
He brought his son’s wedding procession home at night, but tragedy struck in the morning when a cylinder explosion occurred in Islamabad. The groom’s father lost his life in the blast, leaving the family in deep grief and shock. pic.twitter.com/Nr4vlyRXg0— Pakistan Truth (@pakistantruth_) January 11, 2026
Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης. Εγκληματολόγοι με λευκές στολές μαζί με σκύλους ανίχνευσης και προηγμένη τεχνολογία αναζητούσαν τραυματίες στα ερείπια.
Πολλά πακιστανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν φιάλες αερίου για καύσιμα και μαγείρεμα. Οι φιάλες αερίου έχουν συνδεθεί με άλλα θανατηφόρα ατυχήματα που προκλήθηκαν από διαρροές αερίου.
