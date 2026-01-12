Τραγωδία στο Πακιστάν: Γαμπρός και νύφη σκοτώθηκαν από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο

Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο την ώρα που κοιμόντουσαν και στη συνέχεια εξερράγη με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του σπιτιού