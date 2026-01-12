ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Αλεπού προσπαθεί να κλέψει έλκηθρο με ψάρια και γίνεται viral για την αποφασιστικότητά της, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καζακστάν Αλεπού

Αλεπού προσπαθεί να κλέψει έλκηθρο με ψάρια και γίνεται viral για την αποφασιστικότητά της, δείτε βίντεο

Οι ψαράδες στο Καζακστάν δεν μπορούσαν παρά να βάλουν τα γέλια στη θέα της πεισματάρας «ταραχοποιού»

Αλεπού προσπαθεί να κλέψει έλκηθρο με ψάρια και γίνεται viral για την αποφασιστικότητά της, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια μια πεισματάρα αλεπού κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μέσα από ανάρτηση του NEXTA στην πλατφόρμα «X».

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στο Καζακστάν,  δείχνει μια αλεπού να επιχειρεί με θράσος να κλέψει ένα μικρό έλκηθρο φορτωμένο με ψάρια, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των ψαράδων, ενώ αρνείται να τα παρατήσει ακόμα και όταν... καταδιώκεται.

Σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησης, οι ψαράδες στο Καζακστάν χρειάστηκε να επέμβουν για να σώσουν την ψαριά τους από τον «ταραχοποιό», που τραβούσε για ώρα το έλκηθρο με εμφανή αποφασιστικότητα.

Το στιγμιότυπο έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς χρήστες να θαυμάζουν το θάρρος - ή το θράσος - της αλεπούς, που φαίνεται να μην πτοείται καθόλου από την ανθρώπινη παρουσία, διεκδικώντας μέχρι τέλους το λάφυρό της.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης