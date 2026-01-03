Ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο, δείτε φωτογραφίες

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μια φωτογραφία έχει δοθεί στη δημοσιότητα ασπρόμαυρη σε μια προσπάθεια να φανεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό η κρισιμότητα της στιγμής.«Ήταν εκπληκτικό, μια εκπληκτική δουλειά, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα τηλεοπτικό σόου», δήλωσε νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο FOX News, o Τραμπ, περιγράφοντας το πώς έζησε την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.