Πέθανε σε ηλικά 71 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός του “The Wire” Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ
Ο βετεράνος ηθοποιός, γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές “The Wire”, “Veep” και “Your Honor”, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια
Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Μπράιαν Λίμπμαν, με ανάρτησή του στο Instagram, όπου έγραψε: «Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη, Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ. Αν τον γνώριζες, τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος. Η μνήμη του ας είναι αιώνια ευλογία». Σε δήλωσή του στο Deadline, ο Λίμπμαν ανέφερε ότι ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα», έπειτα από σύντομη μάχη με ασθένεια.
Ο εμβληματικός ρόλος στο “The Wire”Ο Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του διεφθαρμένου γερουσιαστή Κλέιτον «Κλέι» Ντέιβις στη σειρά The Wire. Συμμετείχε και στις πέντε σεζόν της εμβληματικής αστυνομικής σειράς του HBO, αρχικά ως επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και στη συνέχεια ως βασικό μέλος του καστ στην πέμπτη σεζόν.
RIP to the legend Isiah Whitlock Jr. from The Wire who gave us the iconic sheeeeeiiiiiiit line! https://t.co/yuNQt5qkWr pic.twitter.com/KqcvHdM8D3— Shunsuke 俊介 (@OpinionsXYZ) December 30, 2025
Η σειρά προβλήθηκε από το 2002 έως το 2008 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών, με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Ντόμινικ Γουέστ, Μάικλ Κένεθ Γουίλιαμς, Τζον Ντόμαν, Ίντρις Έλμπα και Λανς Ρέντικ.
Μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο
Πέρα από το “The Wire”, ο Γουίτλοκ ξεχώρισε για τον επαναλαμβανόμενο ρόλο του υπουργού Άμυνας Τζορτζ Μάντοξ στη σατιρική σειρά Veep, καθώς και για τη συμμετοχή του ως διεφθαρμένος πολιτικός στη σειρά Your Honor.
Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά μυστηρίου The Residence του Netflix, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο.
A new look at Uzo Aduba, Kylie Minogue, and Isiah Whitlock Jr. in The Residence.— Netflix (@netflix) March 18, 2025
The new Shondaland whodunnit set in the White House premieres THIS THURSDAY. pic.twitter.com/XJKDVDS0xO
Στον κινηματογράφο, υπήρξε σταθερός συνεργάτης του Σπάικ Λι, συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες του, ενώ το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε το 1987 στη δραματική σειρά Cagney & Lacey. Μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και στην ταινία Cedar Rapids.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, ο ηθοποιός είχε επίσης παίξει μικρό ρόλο γιατρού στην πολύ γνωστή ταινία GoodFellas του Μάρτιν Σκορσέζε (1990) καθώς και δεύτερο ρόλο στη ρομαντική κωμωδία φαντασίας Enchanted (2007, σε σκηνοθεσία Κέβιν Λίμα) της Disney.
Είχε επίσης δώσει πνοή με τη φωνή του σε ήρωες ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar (Lightyear, Cars 3)
Σκιά θλίψης από τον πρόσφατο θάνατο συμπρωταγωνιστή τουΟ θάνατος του Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια του συμπρωταγωνιστή του στο “The Wire”, Τζέιμς Ράνσον, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον Ζίγκι Σομπότκα. Ο Ράνσον πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ηλικία 46 ετών, με τις αρχές του Λος Άντζελες να αναφέρουν ως αιτία θανάτου την αυτοκτονία.
Ο Ράνσον ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ η σύζυγός του, Τζέιμι ΜακΦί, είχε δημοσιεύσει συγκινητικό μήνυμα μετά τον θάνατό του και είχε προωθήσει έρανο υπέρ της Εθνικής Συμμαχίας για την Ψυχική Ασθένεια.
Η απώλεια του Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου, με συναδέλφους και θαυμαστές να τον αποχαιρετούν ως έναν χαρισματικό ηθοποιό και έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο.
Rest In Peace to the great Isiah Whitlock Jr. pic.twitter.com/CDufLuQf8Z— Zak (@zakeekinlaw) December 30, 2025
the funniest crash-out in television history— Alexander K Lee (@AlexanderKLee) December 30, 2025
RIP Isiah Whitlock Jr. pic.twitter.com/Cfzx6zTxsp
Isiah Whitlock Jr. has sadly passed away.— Cartoon Base (@TheCartoonBase) December 30, 2025
The voice of River Scott, Commander Burnside, CEO and Mayor Naise. pic.twitter.com/WGKIrabPm4
Most people remember Isiah Whitlock Jr as Clay Davis from the Wire.— Harry Berries (@MrHarryBerries) December 31, 2025
But he was hilarious as Ronald Wilkes in the movie Cedar Rapids.
Watch it if you haven't seen it. https://t.co/OuriUTUhao pic.twitter.com/srnpVRZZuU
Very sad news about Isiah Whitlock Jr. passing….RIP 🙏 pic.twitter.com/TWTCQyKkGm— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) December 30, 2025
