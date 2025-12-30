Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή για το 2026 στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες: Δείτε βίντεο
Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετέχουν στη μεγαλειώδη γιορτή για την έλευση του νέου έτους
Μεγάλες συναυλίες με δωρεάν είσοδο για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους συγκεντρωμένους στην παραλία της Κοπακαμπάνα: η περυσινή πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, αναγνωρίστηκε σήμερα ως «η μεγαλύτερη» παγκοσμίως από τα Ρεκόρ Γκίνες.
Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Πάες έλαβε την τιμητική πλακέτα από μια εκπρόσωπο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες στην κεντρική σκηνή των εορτασμών που προγραμματίζονται φέτος, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, απέναντι από το εμβληματικό ξενοδοχείο Copacabana Palace.
«Ο τίτλος αυτός απονεμήθηκε μετά την ανάλυση και την επικύρωση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ρεκόρ των συμμετεχόντων, το εύρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, την έκταση του χώρου της εκδήλωσης και την πολιτιστική της σημασία», διευκρίνισε η δημαρχία του Ρίο σε ανακοίνωση.
«Είναι τιμή που λαμβάνω αυτή την επικύρωση των Ρεκόρ Γκίνες. Ξέρουμε ότι καμιά πόλη στον κόσμο δεν οργανώνει εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν τόσο κόσμο με τόση αφοσίωση», δήλωσε ο Πάες, τον οποίο επικαλείται η ίδια ανακοίνωση. ΄
Η φετινή γιορτή προαναγγέλλεται επίσης μεγαλειώδης, με πυροτεχνήματα που θα στολίζουν τον ουρανό του Ρίο επί 12 λεπτά και 1.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα τον φωτίζουν.
Συνολικά 13 σκηνές έχουν στηθεί για δωρεάν συναυλίες σε όλη την πόλη, εκ των οποίων τρείς στην Κοπακαμπάνα, όπου τα μέτρα ασφαλείας προβλέπουν την ανάπτυξη 3.500 αστυνομικών.
Το Ρίο ντε Τζανέιρο υποδέχτηκε περίπου 2 εκατομμύρια ξένους τουρίστες από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, έναν αριθμό ρεκόρ, παρά τα προβλήματα ασφαλείας.
Ο σταρ της βραδιάς θα είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής.
Hoje o #Rio foi oficialmente reconhecido pelo Guinness como o maior Réveillon do mundo, reunindo cerca de 2,5 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, um feito que coloca nossa cidade no topo das celebrações globais!— Zeidan (@DeputadaZeidan) December 30, 2025
Copacabana vai mostrar mais uma vez sua grandiosidade. 👏🌟 pic.twitter.com/8ELrGyT6fT
Το ρεκόρ των 2,5 εκατομμυρίων συμμετεχόντων επικυρώθηκε από φωτογραφίες που ελήφθησαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Rio recebe título de maior réveillon do mundo do Guinness Book https://t.co/EbFTg1Lmr8 #g1 pic.twitter.com/2gYg0UXZMG— g1 (@g1) December 30, 2025
Μεγαλειώδης γιορτή για την έλευση του 2026Κάθε 31η Δεκεμβρίου, η παραλία της Κοπακαμπάνα υποδέχεται πλήθος γλεντζέδων, οι περισσότεροι είναι ντυμένοι στα λευκά, για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.
