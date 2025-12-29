Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ είναι νεκρός επτά μήνες μετά τον θάνατό του από ισραηλινό πλήγμα, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Μοχάμεντ Σινουάρ Παλαιστίνη Μέση Ανατολή

Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ είναι νεκρός επτά μήνες μετά τον θάνατό του από ισραηλινό πλήγμα, βίντεο

Ο νέος εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων και τον θάνατο του προκατόχου του

1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη δημόσια παραδοχή ότι ο Mοχάμεντ Σινουάρ, αδελφός του Γιαχία, είναι νεκρός προχώρησε η Χαμάς, επτά μήνες μετά τον θάνατο του πρώην ηγέτη της και τη σχετική ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Κάνοντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον ρόλο του εκπροσώπου του ένοπλου κομματιού της παλαιστινιακής οργάνωσης, το μέλος της Χαμάς που ανακοίνωσε ότι θα εμφανίζεται με το επιχειρησιακό προσωνύμιο Αμπού Ομπέιντα, όπως κι οι προκάτοχοί του, επιβεβαίωσε και τον θάνατο του προηγούμενο εκπροσώπου της Χαμάς, τον περασμένο Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε ότι ο Μουχάμαντ Σινουάρ και ο αρχηγός της ταξιαρχίας στη Ράφα, Μουχάμαντ Σαμπάνα, είχαν σκοτωθεί τον Μάιο, ότι ο ανώτερος αξιωματικός, Χακέμ αλ-Ίσα, είχε σκοτωθεί τον Ιούνιο και ότι ο Χουντάιφα Σαμίρ Αμπντάλα αλ-Καλούτ — ο πρώην εκπρόσωπος της οργάνωσης — σκοτώθηκε τον Αύγουστο.

Ο Αμπντάλα αλ-Καλούτ


«Κληρονομήσαμε τον τίτλο "Αμπού Ομπέιντα" από τον διοικητή αλ-Καλούτ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το ταξίδι», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην πρώτη του δημόσια ομιλία, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Απέτισε επίσης φόρο τιμής στον πρόσφατα σκοτωμένο και δεύτερο στην ιεραρχία της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και του οποίου ο θάνατος η Χαμάς είχε ήδη αναγνωρίσει επίσημα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του απελθόντος εκπροσώπου της οργάνωσης, ενώ και ο νέος εκπρόσωπος εμφανίστηκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με στρατιωτική στολή με το διακριτικό «στρατιωτικός εκπρόσωπος».
1 ΣΧΟΛΙΟ

