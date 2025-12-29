Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία και τραυματίστηκε ελαφρά, δείτε φωτογραφίες
Οι Αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν ότι ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, ενεπλάκη σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος.
Ο 36χρονος πυγμάχος, ο οποίος έχει ρίζες στην πόλη Σαγκάμου, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές στο BBC, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.
Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα. «Ο Τζόσουα ήταν σε ένα SUV, καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του» δήλωσε στην εφημερίδα. «Συνολικά υπήρχαν τέσσερα άτομα στο όχημα που επέβαινε ο πυγμάχος».
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πυγμάχος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου.
Nigerian-British boxing champion Anthony Joshua has reportedly been involved in a road accident in Ogun State, which tragically claimed the lives of two people. Further details surrounding the incident are yet to be officially confirmed. pic.twitter.com/2AVvvvdRzh— Gist GH 🇬🇭 (@gist_gha) December 29, 2025
Footage appears to show Anthony Joshua being taken out of a car, after reportedly being involved in a car crash in which two people died in Nigeriahttps://t.co/5MpePzQTlm— Sky News (@SkyNews) December 29, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/UwEiaMaoWP
