Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία και τραυματίστηκε ελαφρά, δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πυγμάχος, έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου