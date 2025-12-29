Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία και τραυματίστηκε ελαφρά, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Άντονι Τζόσουα πυγμάχος Τροχαίο Νιγηρία

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία και τραυματίστηκε ελαφρά, δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πυγμάχος, έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία και τραυματίστηκε ελαφρά, δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν ότι ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, ενεπλάκη σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος.

Ο 36χρονος πυγμάχος, ο οποίος έχει ρίζες στην πόλη Σαγκάμου, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές στο BBC, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα. «Ο Τζόσουα ήταν σε ένα SUV, καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του» δήλωσε στην εφημερίδα. «Συνολικά υπήρχαν τέσσερα άτομα στο όχημα που επέβαινε ο πυγμάχος».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πυγμάχος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου.


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης