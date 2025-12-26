Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός
Έκρηξη Τζαμί Συρία

Γ έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Αλί στη συνοικία Γουάντι αλ Νταμπάμπ της επαρχίας Χομς

Έκρηξη σε τζαμί με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες σημειώθηκε σε τζαμί στη Συρία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Αλί στη συνοικία Γουάντι αλ Νταμπάμπ της επαρχίας Χομς.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

