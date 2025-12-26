Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός
Γ έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Αλί στη συνοικία Γουάντι αλ Νταμπάμπ της επαρχίας Χομς
Έκρηξη σε τζαμί με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες σημειώθηκε σε τζαμί στη Συρία.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Αλί στη συνοικία Γουάντι αλ Νταμπάμπ της επαρχίας Χομς.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Αλί στη συνοικία Γουάντι αλ Νταμπάμπ της επαρχίας Χομς.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.
1: Explosie in een moskee in Homs, Syrië— F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) December 26, 2025
Een explosie heeft een moskee getroffen in het Wadi al-Dahab-gebied van Homs, in het midden van Syrië.
Lokale bronnen melden dat een zelfmoordterrorist een explosievenriem tot ontploffing heeft gebracht, waardoor er aanzienlijke schade is… pic.twitter.com/f6D6ZXshrn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα