Αδιανόητη τραγωδία στις ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός μπήκε ανάποδα σε δρόμο και ξεκλήρισε οικογένεια που επέστρεφε από πάρτι, επέζησε μόνο ένα αγόρι 3 ετών
Σύμφωνα με την αστυνομία το τροχαίο προκάλεσε η 27χρονη Μάτζεστι Φέιθ Λι η οποία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα
Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ με μια οικογένεια να ξεκληρίζεται όταν την ώρα που επέστρεφε από πάρτι για τα Χριστούγεννα έπεσε στο αυτοκίνητό της όχημα που οδηγούσε μια μεθυσμένη οδηγός. Ο τραγικός απολογισμός ήταν να χάσουν τη ζωή τους ο 26χρονος Ντιέγκο Πένα Τζούνιορ, η 27χρονη σύζυγός του Λίζμπεθ Ροντρίγκεζ Κοντρέρας και η 5χρονη κόρη τους Καμίλα Πένα ενώ ο μοναδικός που επέζησε ήταν ο 3χρονος Ντιεγκίτο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου ενώ το αυτοκίνητο της 4μελους οικογένειας κινείτο σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας.
Σύμφωνα με την αστυνομία το τροχαίο προκάλεσε η 27χρονη Μάτζεστι Φέιθ Λι η οποία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μετά τη σύλληψή της κρατείται στη φυλακή του Fort Bend County με εγγύηση 1.050.000 δολάρια.
Όπως έγινε γνωστό, μητέρα και κόρη πέθαναν ακαριαία στο σημείο του τροχαίου ενώ ο 26χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος.
Όσο για τον Ντιεγκίτο που έμεινε ορφανός μέσα σε μια στιγμή, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.
«Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή όταν οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ και γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές όταν οδηγούμε» δήλωσε ο σερίφης Έρικ Φάγκαν.
