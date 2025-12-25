Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο Μπάιντεν δημοσίευσε μια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία που μόλις διακρίνεται: «Πού είναι ο Τζο;»
Ο Μπάιντεν δημοσίευσε μια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία που μόλις διακρίνεται: «Πού είναι ο Τζο;»
Ο πρώην πρόεδρος μόλις που διακρίνεται στην οικογενειακή φωτογραφία
Ευχές για τα Χριστούγεννα με μια οικογενειακή φωτογραφία έδωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που άθελά του προκάλεσε κωμικά σχόλια, καθώς μόλις διακρίνεται.
Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση με μια φωτογραφία, στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του, γύρω στις 9 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. «Σας εύχομαι μια ήρεμη και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε.
Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κέντρο του κάδρου, με τον γιο του Χάντερ Μπάιντεν και την κόρη του Μέιζι να καταλαμβάνουν τη θέση. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Μπάιντεν μόλις που διακρινόταν, αφού το πρόσωπό του ήταν ορατό μόνο εν μέρει, πίσω από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν.
Την οικογενειακή σύνθεση συμπληρώνουν η κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ, η σύζυγος του Χάντερ, Μελίσα Κόεν, και δύο ακόμη εγγόνια.
«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, φίλε», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Πού είναι ο Τζο;».
Ωστόσο, πολλοί ήταν οι χρήστες που έγραψαν τις ευχές τους και έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στον Μπάιντεν, που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, που έχει κάνει μετάσταση στα οστά.
Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025
