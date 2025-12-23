Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000
ΚΟΣΜΟΣ
Απάτη Κωνσταντινούπολη Τουρίστρια Τουρκία

Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000

Όπως αποδείχθηκε ο απατεώνας λεγόταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι - Τι ανέφερε στην καταγγελία της η Ελένη Μ. που είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον άνδρα

Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000
Γιώργος Χρήστου
159 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα ερωτικής απάτης που της κόστισε 60.000 ευρώ έπεσε μια Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να ονοματίζουν τον δράστη ως τον «Μουράτ από τον Λίβανο».

Η περιπέτεια για την Ελένη Μ. ξεκίνησε όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ» με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση.

«Είμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα τουρίστρια.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο.



Μετά την καταγγελία της Ελληνίδας η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα καταφέρνοντας να εντοπίσει τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και να τον συλλάβει.

Όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι.

Κλείσιμο
Προέκυψε, δε, ότι σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.


