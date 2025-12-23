Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000
Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000
Όπως αποδείχθηκε ο απατεώνας λεγόταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι - Τι ανέφερε στην καταγγελία της η Ελένη Μ. που είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον άνδρα
Θύμα ερωτικής απάτης που της κόστισε 60.000 ευρώ έπεσε μια Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να ονοματίζουν τον δράστη ως τον «Μουράτ από τον Λίβανο».
Η περιπέτεια για την Ελένη Μ. ξεκίνησε όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ» με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση.
«Είμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα τουρίστρια.
Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο.
Μετά την καταγγελία της Ελληνίδας η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα καταφέρνοντας να εντοπίσει τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και να τον συλλάβει.
Όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι.
Προέκυψε, δε, ότι σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.
İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.— ENSONHABER (@ensonhaber) December 22, 2025
Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.
Olay… pic.twitter.com/0pRvT2JtvF
📌 Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıttı; turist kadını dolandıran şüphelinin 'Hataylı İsmail' olduğu anlaşıldı— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) December 21, 2025
📎 https://t.co/96HX1wMhJC pic.twitter.com/LrceKZQTnx
