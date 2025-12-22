Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ουκρανικά drones έπληξαν Ρώσους στρατιώτες που εθεάθησαν να... ιππεύουν άλογα, βίντεο
Ουκρανικά drones έπληξαν Ρώσους στρατιώτες που εθεάθησαν να... ιππεύουν άλογα, βίντεο
Σε σχετικό βίντεο φαίνονται πολλοί Ρώσοι στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones
Οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι συνάντησαν μεμονωμένους Ρώσους στρατιώτες να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας τις αυτοσχέδιες τακτικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης.
Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram τη Δευτέρα, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.
«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος» - ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν- «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της η ταξιαρχία.
Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο μπορεί να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να προελάσουν γρήγορα προς την κατεύθυνση των ουκρανικών θέσεων και στην συνέχει να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν. Προηγούμενα βίντεο έδειχναν Ρώσους στρατιώτες να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες (off road) εκτός δρόμου, τετράτροχες μοτοσικλέτες( ‘γουρούνες’), ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ για μετακινήσεις.
Ουκρανοί στρατιώτες επίσης έχουν θεαθεί να χρησιμοποιούν ποδήλατα του βουνού και σκούτερ για να κινηθούν γρήγορα στην γραμμή του μετώπου.
Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram τη Δευτέρα, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.
An unsuccessful assault by the Russian cavalry on Ukrainian positions in the Pokrovsk direction.— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) December 22, 2025
I feel so sorry for the animals... poor horses...
🎥🇺🇦5th Battalion, 92nd Assault Brigade pic.twitter.com/SlTZnG7GNY
«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος» - ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν- «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της η ταξιαρχία.
Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο μπορεί να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
russian barbarians in Pokrovsk riding the horses that they stole from the Ukrainian civilians, motherfckin marauders😡! What a disgusting horde! #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/3QkENJU008— Clown (@DanaSLJL) December 16, 2025
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Στήριγμα τα dronesΚαι οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να μην εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε κινήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σοβαρά η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων.
Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να προελάσουν γρήγορα προς την κατεύθυνση των ουκρανικών θέσεων και στην συνέχει να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν. Προηγούμενα βίντεο έδειχναν Ρώσους στρατιώτες να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες (off road) εκτός δρόμου, τετράτροχες μοτοσικλέτες( ‘γουρούνες’), ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ για μετακινήσεις.
Ουκρανοί στρατιώτες επίσης έχουν θεαθεί να χρησιμοποιούν ποδήλατα του βουνού και σκούτερ για να κινηθούν γρήγορα στην γραμμή του μετώπου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα