Αιματοκύλισμα σε ταβέρνα στη Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Αφρική Πυροβολισμοί Νεκροί

Αιματοκύλισμα σε ταβέρνα στη Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων

12 ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων στο Μπέκερσνταλ, τραυματίζοντας ακόμη δέκα άτομα – Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία

Αιματοκύλισμα σε ταβέρνα στη Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από ένοπλη επίθεση σε ταβέρνα στην περιοχή Μπέκερσνταλ της επαρχίας Gauteng, στη Νότια Αφρική, τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα, σε ταβέρνα στην περιοχή Τάμπο του Μπέκερσνταλ, όπου βρίσκονταν θαμώνες. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο προσπάθησαν να διαφύγουν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν. Χωρίς προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, ακόμη και κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της Gauteng ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης