Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Αιματοκύλισμα σε ταβέρνα στη Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
Αιματοκύλισμα σε ταβέρνα στη Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
12 ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων στο Μπέκερσνταλ, τραυματίζοντας ακόμη δέκα άτομα – Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία
Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από ένοπλη επίθεση σε ταβέρνα στην περιοχή Μπέκερσνταλ της επαρχίας Gauteng, στη Νότια Αφρική, τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα, σε ταβέρνα στην περιοχή Τάμπο του Μπέκερσνταλ, όπου βρίσκονταν θαμώνες. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο προσπάθησαν να διαφύγουν.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν. Χωρίς προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, ακόμη και κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της Gauteng ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα, σε ταβέρνα στην περιοχή Τάμπο του Μπέκερσνταλ, όπου βρίσκονταν θαμώνες. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο προσπάθησαν να διαφύγουν.
Another tavern. Another killing ground.— KAMLESH DABHHI (@kamleshdabhhi) December 21, 2025
Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.
10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire.
When public spaces in South Africa turn into execution zones,
it’s no longer crime.
It’s a warning of social collapse. pic.twitter.com/NVa3x8K7q2
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της Gauteng ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα