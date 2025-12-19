Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να διατάξει να διεξαχθούν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών