Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από βομβιστική επίθεση στην Υεμένη, ανάμεσά τους και παιδιά
Η επίθεση έγινε στην πόλη Τάιζ στα νοτιοδυτικά της χώρας, όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Αλ Ισλάχ 

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Τάιζ της νοτιοδυτικής Υεμένης, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επικαλούμενο πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας της περιοχής.

Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Αλ Ισλάχ στην Τάιζ – μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Το ισλαμιστικό κόμμα Αλ Ισλάχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Όλα τα θύματα ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Η Υεμένη παραμένει εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της μάχονται στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν τους Χούθι.

Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, αυτονομιστές – που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ελέγχουν αρκετά εδάφη, υποχρεώνοντας κυβερνητικές δυνάμεις να αποσυρθούν.
