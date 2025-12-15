Αδυναμίες στην καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ «βλέπει» το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο

Το ΕΕΣ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ΕΕ δεν διαθέτει επαρκή μηχανισμό εποπτείας για το αν ανακτώνται τα εκατομμύρια που χάνονται από τις απάτες σε βάρος της