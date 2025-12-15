Το Ιράν θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο σύμβουλος του Χαμενεΐ

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται καθώς το λιβανικό κίνημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με εντεινόμενη πίεση από πλευράς των ΗΠΑ στις λιβανικές αρχές για να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ