Κολομβία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
Το λεωφορείο μετέφερε μαθητές από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ενός λυκείου σχολείου έπεσε σε γκρεμό σε αγροτική περιοχή στη βόρεια Κολομβία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.
Σε ανάρτηση στο X, ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.
«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.
Bus que transportaba a jóvenes por una excursión escolar cayó a un abismo en Antioquia: reportan al menos 10 muertos ➡️ https://t.co/GoBQ7cm8X8 pic.twitter.com/LmHzrh8Kc3— EL HERALDO (@elheraldoco) December 14, 2025
Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de…— Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025
