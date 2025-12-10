Η Κύπρος ξεκίνησε εθνική επιχείρηση για το γιοτ με τους Ισραηλινούς που αγνοείται στη Μεσόγειο
Το γιοτ με τους 4 Ισραηλινούς αγνοείται από τις 8 Δεκεμβρίου - Στην έρευνα συμμετέχει και η Ελλα΄δα, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών
Οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν εθνική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την εξαφάνιση ενός γιοτ που απέπλευσε από το Ισραήλ πριν μία εβδομάδα, στα ανοιχτά της Μεσογείου.
Το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) δήλωσε ότι ενεργοποίησε τις δυνάμεις του χθες για τον εντοπισμό του σκάφους, το οποίο απέπλευσε στις 2 Δεκεμβρίου με τέσσερις Ισραηλινούς από την πόλη Ασντότ και με προορισμό την Κρήτη.
Τελευταίο στίγμα στα 89 μίλια νοτιοδυτικά της Πάφου
Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας έχει αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΚΣΕΔ Χρίστο Κάγκα, το τελευταίο στίγμα του σκάφους καταγράφηκε την 8η Δεκεμβρίου, 89 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πάφου, εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Κύπρου.
Χθες στις 15:00 ενεργοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με τη συμμετοχή παραπλεόντων πλοίων, ενώ στις έρευνες έχουν ήδη εμπλακεί και ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς, τα οποία «χτενίζουν» την περιοχή ενδιαφέροντος σε συνεργασία με γειτονικά ΚΣΕΔ.
Παράλληλα, ζητήθηκαν δορυφορικές εικόνες από ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφάλειας και θάλασσας για να εντοπιστούν τυχόν ίχνη του σκάφους, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Έγινε επίσης έλεγχος από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο για τυχόν σήμα από τα τηλέφωνα των επιβαινόντων, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική.
Ποιοι επέβαιναν στο σκάφος
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, στο ιστιοφόρο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα. Οι τρεις είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ, στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο τέταρτος είναι ο καπετάνιος, από τη Χάιφα.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ, Χάτεμ Σίμπλι, μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ, εξέφρασε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας και ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, αλλά και με την αστυνομία, η οποία έχει διαβιβάσει όλα τα σχετικά στοιχεία στην Interpol. Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές για τη στάση του ναυτικού και του στρατού του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα ανέμεναν οι οικογένειες των αγνοουμένων.
Ερωτήματα για τον απόπλου και το σήμα κινδύνου
Ένα από τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το σκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου πριν χαθεί από τα ραντάρ.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως αρχικά το σκάφος είχε δηλώσει προορισμό την Κύπρο, ενώ οι κυπριακές αρχές σημειώνουν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν, είχε αναχωρήσει από λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον απόπλου εν μέσω ισχυρής κακοκαιρίας, είναι από τα σημεία που εξετάζονται από τις ισραηλινές αρχές.
Παρά την κάποια βελτίωση του καιρού στην περιοχή, οι έρευνες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πάφου είναι ανοιχτή, με μεγάλα βάθη και έντονη κυκλοφορία εμπορικών πλοίων. Οι κυπριακές αρχές δηλώνουν ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί όσο υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες εντοπισμού των αγνοουμένων, ενώ η Λευκωσία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Τελ Αβίβ και τις ελληνικές αρχές για τον καλύτερο συντονισμό.
