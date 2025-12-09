Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ, παραδέχεται ότι δεν έχει την υποστήριξη των συμμάχων για ανακατάληψη της Κριμαίας και άλλων εδαφών
Αν τηρηθούν κάποιοι όροι, η αναμέτρηση μπορεί να γίνει εντός 60 ημέρων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος - «Θα είμαι ειλικρινής: σήμερα δεν έχουμε τις δυνάμεις για ανακατάληψη»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα -και για πρώτη φορά- έτοιμος για προεδρικές εκλογές, οι οποίες κανονικά θα διεξάγονταν το 2024, αλλά αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.
«Αύριο θα βρίσκομαι στην Ουκρανία και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους βουλευτές μας σχετικά με νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια της ισχύος του στρατιωτικού νόμου. Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος: Είμαι έτοιμος» είπε.
Αυτό που ζήτησε από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε ακόμη, η Ουκρανία μπορεί να προσφύγει στις κάλπες «σε 60 με 90 ημέρες».
Σε συνέντευξη που έδωσε χθες, Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».
Πέρα από την δήλωση για τις εκλογές, που είναι πολύ σημαντική με δεδομένες τις πιέσεις από πολλές πλευρές για αυτή την εκκρεμότητα, ο Ζελένσκι προχώρησε και σε μια εντυπωσιακή παραδοχή για την πορεία του πολέμου.
Η Ουκρανία επί του παρόντος δεν έχει τη δύναμη ή την υποστήριξη των συμμάχων της να ανακαταλάβει την Κριμαία και τα άλλα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, είπε. «Θα είμαι ειλικρινής: ναι, σήμερα δεν έχουμε τις δυνάμεις για όλα αυτά. Δεν έχουμε αρκετή υποστήριξη για όλα αυτά» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Trump: Maybe Zelensky will win the election.— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 9, 2025
"It's time to hold presidential elections in Ukraine. You know: Ukrainians talk about democracy, but it's not democracy anymore." pic.twitter.com/ewCtQ5SJ2r
