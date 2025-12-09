Επίθεση Τραμπ κατά της Ευρώπης: Η ήπειρος αποσυντίθεται και οι ηγέτες της είναι αδύναμοι, τι λέει για Ζελένσκι, Ερντογάν και Μαδούρο

Σκληρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου στην Ευρώπη σε συνέντευξη στο Politico – Λέει πως η Ευρώπη απέτυχε να ελέγξει τη μετανάστευση - «Μετρημένες οι μέρες του Μαδούρο», λέει και δεν αποκλείει στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Σε συνέντευξή του στην Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα εθνών υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων, επικρίνοντας τις παραδοσιακές συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τηκαι ναστην Ουκρανία.Ανέφερε ότι θα υποστήριζε υποψήφιους πολιτικούς στην Ευρώπη που ευθυγραμμίζονται με το όραμά του.«Νομίζω ότι είναι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».Η κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντεινόμενη ανησυχία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Στην συνέντευξη, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σεαπό την Ουκρανία.«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους,. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις» συμπλήρωσε.Σε ερώτηση αν θα εμπλακεί στιςδήλωσε πως: «Θέλω να κυβερνήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη. Έχω εμπλακεί πολύ στην Ευρώπη».Σχετικά με τον αν θα σκεφτόταν να εμπλακεί σε κάποιες από αυτές τις εκλογές για να βάλειανέφερε ότι: «Λοιπόν, θα υποστήριζα... Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχω υποστηρίξει... πάμε πίσω στη Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική... τη Νότια Αμερική, τον Μιλέι, την Αργεντινή».Αναφερόμενος στουπογράμμισε πως: «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό να τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι, όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναιστην πραγματικότητα, τον συμπαθώ πολύ. Πιστεύω, έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό. Αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ, και πάντα τα καταφέρνω μαζί του».Σχετικά με τον, ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» είπε ο Τραμπ.Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στηνστη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα». Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.



«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».



«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».



Παράλληλα τόνισε πως ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ... Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους... Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».



Λατινική Αμερική



Παρόλο που δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας.



Στην συνέντευξη, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι ηγέτες της αμερικανικής δεξιάς έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια χερσαία εισβολή στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τους συντηρητικούς που τον ψήφισαν, εν μέρει για να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό.



«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική».



Ερωτώμενος αν θα ήθελε να δει τον Μαδούρο χωρίς εξουσία είπε ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες».



Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το εμπόριο ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ενεργό, όπως το Μεξικό και η Κολομβία. «Φυσικά, θα το έκανα», είπε.



Σχετικά με τι θέλει να επιτύχει στη Βενεζουέλα τόνισε ότι: «Θέλω ο λαός της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνεται σεβαστός. Θέλω να πω, ήταν καταπληκτικοί μαζί μου».



«11.888 δολοφόνοι μπήκαν στη χώρα μας και ο ηλίθιος Τζο τους δέχτηκε όλους. Και τώρα τους διώχνουμε. Τους βρίσκουμε. Βρήκαμε πολλούς από αυτούς και τους διώχνουμε ή τους βάζουμε στη φυλακή. Μερικοί είναι τόσο επικίνδυνοι και τόσο κακοί που δεν θέλουμε να τους στείλουμε πίσω στη χώρα τους, γιατί θα βρουν τρόπο να επιστρέψουν. Αλλά αυτοί είναι ψυχροί δολοφόνοι. Κάθε φορά που καταστρέφουμε ένα σκάφος, σώζουμε 25.000 αμερικανικές ζωές» συμπλήρωσε.



Οικονομία των ΗΠΑ και δασμοί



Σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ και τις συμφωνίες που έχει συνάψει με άλλες χώρες δήλωσε ότι: «Η επίλυση του προβλήματος με την Κίνα έχει τεράστιο αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμφωνίες με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδονησία, όλες αυτές τις χώρες, αφορούν τρισεκατομμύρια δολάρια. Βγάζουμε πολλά χρήματα από αυτές τις χώρες. Στο παρελθόν, όλες αυτές οι χώρες μας έκλεβαν. Αν πάτε πίσω, κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, αν πάτε πίσω, κατά τη διάρκεια της θητείας του Ομπάμα, μας έκλεβαν όπως κανείς άλλος... Γι' αυτό χρωστάμε 38 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εννοώ, τα χρωστάμε για κάποιο λόγο. Αλλά θυμηθείτε, όταν όταν είχαμε ένα πρόβλημα με την Κίνα πολύ πρόσφατα, κατάφερα να το λύσω. Δεν το λύνεις αυτό χωρίς να μιλάς με τους ανθρώπους, χωρίς να απαντάς».



«Κληρονόμησα ένα χάος. Οι τιμές ήταν στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών όταν ανέλαβα. Οι τιμές μειώνονται σημαντικά. Κοιτάξτε την ενέργεια. Εσείς και εγώ συζητήσαμε πριν από τη συνέντευξη, η ενέργεια... έχει μειωθεί απίστευτα. Οι τιμές μειώνονται όλες. Έχουν περάσει 10 μήνες. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχουμε κάνει» συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.



Σε ερώτηση αν θα εξαιρέσεις από τους δασμούς σε προϊόντα τα οποία οι Αμερικανοί θεωρούν πολύ ακριβά δήλωσε: «Σε μερικά. Και σε μερικά θα αυξήσω τους δασμούς. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει λόγω των δασμών, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέφουν. Ξέρετε, χάσαμε το 58% της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχαμε... το μονοπώλιο στον κόσμο. Είχαμε τα πάντα. Και επειδή είχαμε προέδρους που είτε δεν ήταν έξυπνοι είτε δεν είχαν επιχειρηματικό δαιμόνιο είτε οι άνθρωποί τους δεν έκαναν καλή δουλειά... θα μπορούσαν να το είχαν διατηρήσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε διατηρήσει την αγορά των τσιπ».



Αναφερόμενο στην υγειονομική περίθαλψη και το Obamacare είπε ότι: «το Obamacare δημιουργήθηκε για να πλουτίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εντάξει; Αυτός ήταν ο λόγος που... κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί το έκαναν για αυτόν τον λόγο. Γνωρίζετε ότι οι μετοχές των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν αυξηθεί κατά 16, 17, 1.800% σε σύντομο χρονικό διάστημα; Έχουν πληρωθεί τρισεκατομμύρια,... όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό που λέω είναι πολύ απλό. Δεν θέλω να τους πληρώσω τίποτα. Δεν θα δώσω χρήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Λυπάμαι, παιδιά. Τους ξέρω όλους. Δεν θα δώσω χρήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να πληρώσω τα χρήματα απευθείας στους πολίτες και να αφήσω τους πολίτες να φροντίσουν οι ίδιοι την υγεία τους».