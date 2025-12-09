Το Ντονμπάς ήταν πάντα ρωσικό, επαναλαμβάνει ο Πούτιν

Τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία ήταν πάντα ρωσικά, τόνισε την Τρίτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαναλβάνοντας τη θέση της Μόσχας στο ζήτημαΣε παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός».Πρόσθεσε ότι τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας». Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία θα ολοκληρωθεί και η χώρα του θα πετύχει όλους τους στόχους της.Η θέση είναι το σταθερό αφήγημα της Ρωσίας, η οποία είναι κάθετη αντίθετη στην προοπτική να αποχωρήσει από αυτά.