Το Ντονμπάς ήταν πάντα ρωσικό, επαναλαμβάνει ο Πούτιν

ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Ντονμπάς Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία

Τα εδάφη αυτή πάντα ήταν μέρος της ρωσικής επικράτειας, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος

15 ΣΧΟΛΙΑ
Τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία ήταν πάντα ρωσικά, τόνισε την Τρίτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαναλβάνοντας τη θέση της Μόσχας στο ζήτημα

Σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός».

Πρόσθεσε ότι τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας». Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία θα ολοκληρωθεί και η χώρα του θα πετύχει όλους τους στόχους της.

Η θέση είναι το σταθερό αφήγημα της Ρωσίας, η οποία είναι κάθετη αντίθετη στην προοπτική να αποχωρήσει από αυτά.
