Το Ντονμπάς ήταν πάντα ρωσικό, επαναλαμβάνει ο Πούτιν
Τα εδάφη αυτή πάντα ήταν μέρος της ρωσικής επικράτειας, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος
Τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία ήταν πάντα ρωσικά, τόνισε την Τρίτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαναλβάνοντας τη θέση της Μόσχας στο ζήτημα
Σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός».
Πρόσθεσε ότι τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας». Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία θα ολοκληρωθεί και η χώρα του θα πετύχει όλους τους στόχους της.
Η θέση είναι το σταθερό αφήγημα της Ρωσίας, η οποία είναι κάθετη αντίθετη στην προοπτική να αποχωρήσει από αυτά.
🇷🇺🇺🇦🚨 Putin: “The territories returned from Ukraine are important. Donbas and Novorossiya have always been part of Russia.”#Russia #Ukraine #BreakingNews pic.twitter.com/9mb4VZDSL0— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) December 9, 2025
