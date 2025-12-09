Φωτιά σε κτίριο στο Μανχάταν: Τρεις τραυματίες

Πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε κτίριο στο δυτικό Μανχάταν, με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη συνοικία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ τους ενός πυροσβέστη.Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο.Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:20 το πρωί (τοπική ώρα, 15:20 στην Ελλάδα) στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Η περιοχή αποκλείστηκε και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.