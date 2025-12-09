Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Φωτιά σε κτίριο στο Μανχάταν: Τρεις τραυματίες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τελευταίο όροφο ενός εξαώροφου κτιρίου στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ
Πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε κτίριο στο δυτικό Μανχάταν, με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη συνοικία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ τους ενός πυροσβέστη.
Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:20 το πρωί (τοπική ώρα, 15:20 στην Ελλάδα) στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Η περιοχή αποκλείστηκε και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.
The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building.— NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025
More: https://t.co/9dFXCQJBvC pic.twitter.com/nMdwK58haW
FDNY officials provide update on 4-alarm fire in Manhattan https://t.co/thMZET78t7— FDNY (@FDNY) December 9, 2025
