Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας, εκλογές στην Ουκρανία όταν το επιτρέψουν ο συνθήκες
Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας, εκλογές στην Ουκρανία όταν το επιτρέψουν ο συνθήκες

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες» είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε όσα δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην τελευταία του συνέντευξη στο Politico χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «παρηκμασμένο» σύνολο κρατών με «αδύναμους» ηγέτες. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τις προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, και τους κατηγόρησε για κακή διακυβέρνηση.

Απαντώντας στις αιχμές αυτές, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, τονίζοντας την ικανότητα των Ευρωπαίων ηγετών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι, καθώς μπορεί να μας καθοδηγήσει στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος», δήλωσε η Πίνιο.

Η Πίνιο αναγνώρισε επίσης τη σπουδαιότητα των ηγετών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι ηγούνται του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ειρήνης, αναφέροντας τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά της Ευρώπης. «Ας χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε το συναίσθημα πολλών εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας», πρόσθεσε.

Σχετικά με την Ουκρανία και το αίτημα του Τραμπ να προχωρήσει σε εκλογές, η Κομισιόν παραμένει πεπεισμένη ότι οι εκλογές στη χώρα θα είναι δυνατές μόνο όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ανίτα Γκίπερ, ανέφερε ότι η κατάσταση στην Ουκρανία είναι κρίσιμη, καθώς η Ρωσία διεξάγει στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας. Ακόμα, σημείωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας και ότι οποιεσδήποτε εκλογές πρέπει να διεξαχθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
