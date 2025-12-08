Τουρκία: Αντιδράσεις για βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Αυτισμός Σχολείο Μαθητές

Τουρκία: Αντιδράσεις για βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη

Τουρκία: Αντιδράσεις για βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία ήρθε στο φως μέσα από βίντεο που κατέγραψε γονέας σε ειδικό σχολείο της Προύσσας: μαθητές με αυτισμό φαίνονται δεμένοι με σχοινιά στα θρανία τους την ώρα του μαθήματος, εικόνες που έχουν προκαλέσει σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τη Milliyet αρχές αντέδρασαν άμεσα. Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αφορά σχολείο που φιλοξενεί παιδιά 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες.

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, περιέγραψε ένα περιβάλλον που – όπως λέει – όχι μόνο δεν υποστηρίζει τους μαθητές, αλλά τους επιβαρύνει: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις μέσα, απαγορεύεται”».


Συνεχίζοντας, περιέγραψε την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία του παιδιού της: «Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κύμα αγανάκτησης, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης