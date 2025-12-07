Επικοινωνία Μελόνι - Ζελένσκι: Η Ρώμη στέλνει έκτακτο υλικό υποστήριξης ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία
Επικοινωνία Μελόνι - Ζελένσκι: Η Ρώμη στέλνει έκτακτο υλικό υποστήριξης ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της χώρας της προς την Ουκρανία, μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις

Επικοινωνία Μελόνι - Ζελένσκι: Η Ρώμη στέλνει έκτακτο υλικό υποστήριξης ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των επισκέψεων που ο ίδιος πρόκειται να πραγματοποιήσει τις ερχόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη και στο Λονδίνο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της χώρας της προς την Ουκρανία, μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. «Η Τζόρτζια Μελόνι πληροφόρησε τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι η χώρα της θα αποστείλει έκτακτο υλικό προς υποστήριξη των ενεργειακών υποδομών και του λαού της Ουκρανίας». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, «οι γεννήτριες ιταλικών εταιρειών πρόκειται να αποσταλούν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες».

Η Μελόνι εξέφρασε και πάλι την υποστήριξή της στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών «με στόχο την εξεύρεση μιας διαδικασίας η οποία να καταλήξει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η διάθεση της Ουκρανίας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει εξυπηρετεί την όλη αυτή διαδικασία. Κατά συνέπεια, εκφράστηκε και πάλι η προσδοκία να προκύψει ανάλογο άνοιγμα και από ρωσικής πλευράς», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.
