30 εκατ. δολάρια αποζημίωση στην οικογένεια του 16χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικό στο Σαν Ντιέγκο

Η οικογένεια του 16χρονου Κονόα Ουίλσον θα λάβει 30 εκατ. δολάρια από τον δήμο Σαν Ντιέγκο για τον θάνατό του από πυρά αστυνομικού.