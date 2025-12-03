Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας
Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας
Οι στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς τρομοκράτες που βγήκαν από σήραγγα, ανακοίνωσαν οι IDF
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και σχεδόν δυο μήνες έχει τεθεί σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με την παλαιστινιακή Χαμάς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στη διάρκεια επιχείρησης κοντά στη Ράφα, «στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς τρομοκράτες που βγήκαν από σήραγγα». Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών και τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν, αναφέρει η ανακοίνωση.
Αξιωματούχος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, καθώς και βολές πυροβολικού προς τα ανατολικά της πόλης Ράφα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και για «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων. «Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί κανένα πλήγμα σε βάρος ισραηλινών στρατιωτών και θα απαντήσει αναλόγως», υπογράμμισε.
Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως την προηγούμενη εβδομάδα σκότωσε περισσότερους από 40 παλαιστίνιους μαχητές που είχαν βρει καταφύγιο μέσα σε υπόγειες σήραγγες, κοντά στη Ράφα.
Ειδήσεις σήμερα
Ο Μητσοτάκης απαντά στον Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στη διάρκεια επιχείρησης κοντά στη Ράφα, «στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς τρομοκράτες που βγήκαν από σήραγγα». Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών και τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν, αναφέρει η ανακοίνωση.
Αξιωματούχος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, καθώς και βολές πυροβολικού προς τα ανατολικά της πόλης Ράφα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και για «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων. «Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί κανένα πλήγμα σε βάρος ισραηλινών στρατιωτών και θα απαντήσει αναλόγως», υπογράμμισε.
Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως την προηγούμενη εβδομάδα σκότωσε περισσότερους από 40 παλαιστίνιους μαχητές που είχαν βρει καταφύγιο μέσα σε υπόγειες σήραγγες, κοντά στη Ράφα.
Ειδήσεις σήμερα
Ο Μητσοτάκης απαντά στον Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα