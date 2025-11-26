Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.
Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.
Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου.
Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.
Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα