Όταν ο Τόμας Μαν καταδίκαζε τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα: Σύντομα η αποκρουστική σβάστικα θα κυματίζει στην Ακρόπολη

«Φουσκώνει το στήθος σας από υπερηφάνεια; Για ποιο πράγμα; Ένας Έλληνας βρίσκεται αντιμέτωπος με έξι-επτά από σας, αυτό που εκπλήσσει δεν είναι ότι εσείς νικάτε, αλλά ότι αυτός τολμά» έλεγε στους συμπατριώτες του, μέσω BBC, ο εξόριστος Γερμανός Νομπελίστας