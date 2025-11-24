Επιστρέφει στο Κίεβο η αντιπροσωπεία των Ουκρανών, περιμένω ενημέρωση για τη συνέχεια, είπε ο Ζελένσκι - Οι αντιρρήσεις των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Από τους πάγους της δεκαετίας του ‘50 έως τους αμμόλοφους της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας με το Dakar Rally, τα ανθεκτικά ρολόγια TUDOR έχουν συνοδεύσει για δεκαετίες, θαρραλέους εξερευνητές σε μερικές από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη. Τα νέα μοντέλα Ranger φέρουν αυτήν την κληρονομιά.