Επιστρέφει στο Κίεβο η αντιπροσωπεία των Ουκρανών, περιμένω ενημέρωση για τη συνέχεια, είπε ο Ζελένσκι - Οι αντιρρήσεις των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ
Επιστρέφει στο Κίεβο η αντιπροσωπεία των Ουκρανών, περιμένω ενημέρωση για τη συνέχεια, είπε ο Ζελένσκι - Οι αντιρρήσεις των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ
Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, τονίζει το Λονδίνο
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει στο Κίεβο από τη Γενεύη, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με εκπροσώπους των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αναμένει «πλήρη ενημέρωση» για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μέχρι το βράδυ.
«Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζουμε στην επίτευξη των αναγκαίων αποτελεσμάτων και ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν την Ουκρανία», ανέφερε.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, με τον οποίο συζήτησαν τη διπλωματική κατάσταση. «Είμαι ευγνώμων για τις συμβουλές και τη στήριξη — η Νορβηγία, όπως πάντα, βοηθά», σημείωσε.
Στάρμερ: Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει.
Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.
«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ.
Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.
Οι αντιρρήσεις των Ευρωπαίων
Την ίδια ώρα, σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, με έμφαση κυρίως στις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.
Σύμφωνα με την SZ, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι η Ευρώπη απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα στρατιωτική γραμμή επαφής.
Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, κατά 200.000 περισσότερους από όσους προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.
Το πρακτορείο επισημαίνει πάντως ότι έχουν «τροποποιηθεί σημαντικά» οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τα παγωμένα στην ΕΕ ρωσικά κεφάλαια. Χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο, από την οποία οι ΗΠΑ θα εισπράξουν κατόπιν το 50% των κερδών.
Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και ότι η ένταξη της χώρας στην Συμμαχία θα απαιτεί ομόφωνη γνώμη όλων των μελών. Το Reuters διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το σημείο, ωστόσο η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει οριστικά απορριφθεί. Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις στην Ουκρανία, αναφέρεται, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloοmberg, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά.
«Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζουμε στην επίτευξη των αναγκαίων αποτελεσμάτων και ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν την Ουκρανία», ανέφερε.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, με τον οποίο συζήτησαν τη διπλωματική κατάσταση. «Είμαι ευγνώμων για τις συμβουλές και τη στήριξη — η Νορβηγία, όπως πάντα, βοηθά», σημείωσε.
I had a call with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed the diplomatic situation and bilateral cooperation. I am grateful for the advice and support – Norway, as always, is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025
I briefed the Prime Minister on the initial results of the advisers’ work…
Στάρμερ: Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει.
Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.
«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ.
Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.
Οι αντιρρήσεις των Ευρωπαίων
Την ίδια ώρα, σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, με έμφαση κυρίως στις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.
Σύμφωνα με την SZ, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι η Ευρώπη απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα στρατιωτική γραμμή επαφής.
Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, κατά 200.000 περισσότερους από όσους προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.
Το πρακτορείο επισημαίνει πάντως ότι έχουν «τροποποιηθεί σημαντικά» οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τα παγωμένα στην ΕΕ ρωσικά κεφάλαια. Χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο, από την οποία οι ΗΠΑ θα εισπράξουν κατόπιν το 50% των κερδών.
Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και ότι η ένταξη της χώρας στην Συμμαχία θα απαιτεί ομόφωνη γνώμη όλων των μελών. Το Reuters διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το σημείο, ωστόσο η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει οριστικά απορριφθεί. Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις στην Ουκρανία, αναφέρεται, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloοmberg, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά.
Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa αναφέρει ακόμη για το θέμα ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν να μην χορηγηθεί γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει η αμερικανική πρόταση περί προθεσμίας 100 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία.
Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις που έγιναν την Κυριακή.
Πρώτον, τα «σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας.
«Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα έκαναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.
«Τρίτον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχουν επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο», κατέληξε η επικεφαλής της ΕΕ, προσθέτοντας ότι αυτό ξεκινά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και την ένταξή της στην ενιαία αγορά και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.
«Έχουμε δουλειά μπροστά μας» λέει η Κομισιόν
«Πολλή δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.
Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολλή δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.
Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις που έγιναν την Κυριακή.
Πρώτον, τα «σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας.
«Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα έκαναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.
«Τρίτον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχουν επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο», κατέληξε η επικεφαλής της ΕΕ, προσθέτοντας ότι αυτό ξεκινά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και την ένταξή της στην ενιαία αγορά και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.
«Έχουμε δουλειά μπροστά μας» λέει η Κομισιόν
«Πολλή δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.
Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολλή δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.
Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα